Darmian al Parma, ora è ufficiale: ha firmato fino al 2023

Matteo Darmian lascia il Manchester United a titolo definitivo, siglando un contratto con il Parma fino al 2023. 4 milioni di euro per il cartellino.

Il piazza un importante colpo di calciomercato sul gong: Matteo Darmian lascia il dopo ben quattro anni. Torna in , con l'obiettivo dell'Europeo 2020 con la Nazionale Italiana.

"La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo definitivo del giocatore Matteo Darmian (Legnano, 2.12.1989) dal Manchester United. Il calciatore ha firmato con i crociati un contratto fino al 30.06.2023".

Matteo Darmian già da due anni sembra vicino a lasciare il Manchester United, con vari sondaggi anche da parte di e . Torna in proprio in questa stagione anche per riconquistare un posto nella Nazionale Italiana. La cifra investita dal Parma dovrebbe aggirarsi sui 4 milioni di euro.

Nel Parma potrà giocare sia da esterno sinistro che destro, sempre ovviamente in difesa. 92 le presenze totali con il Manchester United dal 2015 ad oggi.