Danilo 'snobba' la Champions per la Juventus: "Ripartire vincendo la Serie A"

Nella notte italiana tra sabato e domenica il Brasile avrà l'opportunità di laurearsi campione del Sudamerica per la seconda volta consecutiva: sulla strada dei verdeoro i rivali di sempre dell'Argentina, con Lionel Messi a sognare il primo trionfo da giocatore dell'Albiceleste.

Tra i brasiliani impegnati a difendere il titolo c'è anche lo juventino Danilo, convocato da Tite assieme al compagno di squadra Alex Sandro: intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', l'ex Manchester City ha evitato voli pindarici relativi all'obiettivo Champions, ritenendo più realistica la conquista del campionato dopo l'affermazione dell'Inter.

"La Champions è il sogno di tutti, ma dopo una stagione non facile per noi è più importante ripartire vincendo la Serie A. Alla Coppa penseremo dopo".

Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera intriga e non poco Danilo.

"Sono curioso e molto motivato. Il curriculum di Max parla per lui, avere un tecnico vincente è il massimo per chi vuole sempre migliorare come me. Penso che insieme possiamo fare grandi cose".