Danilo descrive il Pirlo allenatore: "Guardiola ha un'idea di calcio simile"

Il terzino brasiliano racconta il punto di vista del tecnico bianconero: "Pensa all'occupazione degli spazi, anticipare i movimenti degli avversari".

Andrea Pirlo è alla sua prima stagione da allenatore e ha iniziato dal livello più alto, quello della Juventus campione d'Italia negli ultimi nove anni. Con le idee chiare.

"Mi piace partecipare alla costruzione, Pirlo mi da molta libertà di salire e aiutare a portare su il pallone. Pep Guardiola ha un’idea molto simile alla sua. Pensano all’occupazione degli spazi e analizzano come anticipare i movimenti degli avversari. Sta facendo esperienza, ma dal primo giorno ha avuto le idee molto chiare. La squadra lo segue".

il giocatore più utilizzato di tutta la stagione bianconera, ha parlato a 'Marca' dell'idea di calcio del tecnico, paragonandolo a un allenatore con cui ha lavorato negli scorsi anni.

Il difensore cresciuto nel Santos ha poi affermato che ogni tanto anche Pirlo sente la mancanza del campo, anche se è ben calato nel nuovo ruolo.

"Qualche anno fa giocava la finale di Champions League, essere dall’altra parte non è facile. A volte vedo che vuole toccare la palla".

Per Danilo a livello personale è una stagione di soddisfazioni, in quanto primo per minutaggio e spesso protagonista positivo.