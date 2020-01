Daniel Bessa fa le valigie: lascia il Verona, firmerà con il Goias in Brasile

Dopo oltre 10 anni in Italia, Daniel Bessa saluta il Verona e si prepara al ritorno in Brasile: gli indizi social li da il Goias, sua prossima meta.

Il calciomercato al tempo dei social è anche questo: indizi, spunti, segnali. Come quelli, piuttosto inequivocabili per la verità, che ha lanciato il Goias per Daniel Bessa.

Il club brasiliano ha postato su Twitter una foto (poi cancellata) del giocatore intento a preparare una valigia. La didascalia che la accompagnava era chiara: un saluto all' , le valigie e un volo per il . Tutto sotto forma di emoji.

Bessa si prepara così a lasciare il e l'Italia dopo oltre 170 presenze tra e Serie B. Nel 2008 l' lo ha strappato all'Atlético Paranaense, a soli 15 anni.

Dopo esser cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, Bessa ha girato molto in prestito, dando il meglio soprattutto tra e Verona. Ora lo attende il Goias, che aveva già dato un altro indizio nei giorni scorsi.

Novo emoji pra reclamar do VAR em 2020 🇮🇹🧔🏻🇧🇷

😜🤣😂 pic.twitter.com/kgfUDgQfQk — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) January 13, 2020

Il prossimo tweet su Bessa, probabilmente, sarà quello dell'ufficialità.