Dani Olmo da urlo: entra e dopo 27 secondi segna allo Shakhtar

L'attaccante spagnolo, entrato al 67', al posto di Szoboszlai, ha segnato la rete del 4-0 contro lo Shakhtar dopo soli 27 secondi.

Clamoroso impatto di Dani Olmo sul campo dello Shakhtar Donetsk, avversario del Lipsia nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League.

L'attaccante spagnolo, entrato in campo al 67' al posto di Szoboszlai e sul parziale di 0-3 in favore dei tedeschi, ha impiegato appena 27 secondi prima di trovare la via del goal e siglare la rete del 4-0.

Un goal talmente 'veloce' a tal punto che il profilo Twitter del Lipsia ha annunciato prima la rete dello spagnolo e soltanto pochi secondi dopo il suo ingresso in campo.

Un vero e proprio 'lampo' che, di fatto, ha blindato una sfida già saldamente nelle mani del Lipsia che grazie a questo successo chiude il girone F al secondo posto a 12 punti, centrando gli ottavi di finale.