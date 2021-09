Tra Dani Alves e il San Paolo è rottura: "Non giocherà più con noi"

Può essere considerata insanabile la rottura tra il San Paolo e Dani Alves, reduce dal successo alle Olimpiadi di Tokyo dove ha vinto la medaglia d'oro col suo Brasile: l'ex Juventus non si è presentato alla ripresa degli allenamenti, goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Alla base di questa decisione forte vi sono alcune pendenze economiche che il San Paolo deve ancora saldare con Dani Alves, i cui agenti hanno fatto sapere al club che non ci sarebbe stato nessun ritorno fin quando questa situazione non fosse stata risolta.

La dirigenza del 'Tricolor paulista' è intervenuta in conferenza stampa, annunciando una scelta altrettanto clamorosa: alla luce delle difficoltà incontrate nel tentativo di raggiungere un'intesa tra le parti, Dani Alves non farà più parte della squadra a disposizione del tecnico Hernan Crespo.

"Siamo stati informati dai suoi rappresentati che Dani Alves non farà ritorno al San Paolo fino a quando non ci sarà un adeguamento del debito finanziario che il club ha con l'atleta. Pertanto, dopo aver fatto la nostra proposta e aver ricevuto un 'no', abbiamo preso la decisione e comunicato all'allenatore Hernan Crespo che Dani Alves non sarà più disponibile".