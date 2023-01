Dani Alves arrestato: è accusato di aver molestato una ragazza in discoteca

Denunciato il 2 gennaio, Dani Alves è stato arrestato dalla Polizia di Barcellona. Era già stato ascoltato in commissariato.

Dani Alves è stato arrestato dai Mossos d'Esquadra, la Polizia catalana. L'ex terzino di Barcellona, Juventus e PSG è stato prelevato nelle scorse ore da una volante con l'accusa di aver molestato una ragazza in una discoteca di Barcellona.

L'episodio sarebbe avvenuto lo scorso 30 dicembre, dunque durante le vacanze natalizie, trascorse dal brasiliano proprio in Catalogna alla conclusione dei Mondiali disputati in Qatar con la maglia del Brasile. Dani Alves, denunciato dalla ragazza il 2 gennaio, era già stato ascoltato in commissariato.

La donna, stando a quanto denunciato, sarebbe stata oggetto di palpeggiamenti senza il proprio consenso da parte di Dani Alves. Lo stesso brasiliano aveva immediatamente negato ogni accusa in un video pubblicato dal programma televisivo 'Y ahora Sonsoles'.

"Sono stato in quel posto a divertirmi con altre persone. Tutti quelli che mi conoscono sanno che mi piace ballare. Mi diverto, ma senza invadere lo spazio altrui. Rispetto sempre chi mi circonda. Mi dispiace molto, ma non conosco questa signorina. Non so il suo nome e non l'ho mai vista in vita mia. Non ho mai invaso lo spazio di qualcun altro senza autorizzazione, volete che lo faccia con una donna? Per l'amor di Dio, no".

Attualmente Dani Alves indossa la maglia dei Pumas, formazione messicana che l'ha prelevato dopo la conclusione della sua seconda esperienza col Barça.