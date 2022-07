Damsgaard-Brentford, la Sampdoria dice no: ma si può fare

Il centrocampista danese è finito nel mirino del club inglese: offerta giudicata troppo bassa dalla Sampdoria, ma l'intesa può essere trovata.

Possibile destino in Premier League per Mikkel Damsgaard. Sul giocatore danese della Sampdoria, infatti, si è inserito il Brentford, deciso a rinforzare il centrocampo in vista dell'imminente nuova annata di Premier League al via il prossimo weekend.

Secondo quanto riporta Sky Sport, il Brentford ha messo sul piatto 11 milioni più 7 di bonus, una cifra giudicata attualmente troppo bassa dalla Sampdoria. Non una chiusura netta, visto e considerando come le parti potrebbero trovare l'accordo a cifre leggermente superiori.

Classe 2000, Damsgaard è arrivato in Italia nel 2020 dopo aver lasciato il Football Club Nordsjælland: in Serie A ha dimostrato di sapersi ben destreggiare in diverse zone del campo, rispondendo presente all'investimento di circa 7 milioni operato dalla Sampdoria.

Parallelamente, con o senza cessione di Damsgaard, la Sampdoria lavora al calciomercato in entrata, consapevole di dover in ogni caso rinforzare il proprio reparto di centrocampo, sicuramente ancor più in caso di cessione del 22enne in terra brittanica.

Villar è una possibilità per il reparto, con una trattativa che continua da tempo, mentre il sogno è quello di riportare a Genova l'ex Torreira dopo la grande stagione in prestito alla Fiorentina e l'attuale ritorno all'Arsenal, dove difficilmente avrà spazio.