Dalla Turchia: accordo tra Nagatomo e il Bologna

Yuto Nagatomo è pronto a lasciare il Galatasaray: possibile un ritorno in Italia al Bologna dove troverebbe il connazionale Tomiyasu.

Sta per finire l'avventura in di Yuto Nagatomo che, con ogni probabilità, non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno con il .

Il club di Istanbul ha da poco ufficializzato l'acquisto in prestito dal di Marcelo Saracchi, terzino sinistro proprio come il giapponese che in occasione dell'ultimo match contro il Denizlispor non è stato convocato.

Sulla corsia mancina ha giocato il nuovo arrivato uruguaiano, preludio ad un addio quasi scontato dell'ex che potrebbe tornare in dalla porta principale: secondo quanto riportato da 'Fanatik', avrebbe già raggiunto un accordo con il .

In Emilia Romagna ritroverebbe il connazionale Tomiyasu, con cui formerebbe una coppia di terzini tutta originaria del Sol , accrescendo l'importanza del brand bolognese in un Paese strategicamente importante dal punto di vista commerciale come quello asiatico.

Nagatomo lascerebbe il Galatasaray dopo due anni, essendo arrivato nel gennaio 2018 in prestito oneroso, poi tramutato in trasferimento a titolo definitivo l'estate successiva.