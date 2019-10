Dalla Spagna, de Vrij al Barcellona? L'Inter l'ha offerto, no azulgrana

Clamoroso retroscena del 'Mundo Deportivo': l'Inter avrebbe più volte proposto de Vrij al Barcellona, trovando però il rifiuto del club catalano.

Dal fischio finale di - non sono passati che due giorni. Eppure, i rimandi a quella gara e alle polemiche che ne sono conseguite si sprecano. Con un tocco di calciomercato a far da contorno nei rapporti tra i due club. Protagonista: Stefan de Vrij.

Segui la Liga in diretta streaming su DAZN

Già, perché il retroscena svelato dal 'Mundo Deportivo' è abbastanza clamoroso: secondo il quotidiano catalano, l'Inter avrebbe offerto più volte de Vrij al Barcellona, trovando però il rifiuto del club azulgrana.

Uno scoop che, in realtà, cozza contro l'importanza rivestita da de Vrij all'interno dello schieramento dell'Inter: è lui, l'ex centrale della , il perno difensivo scelto da Antonio Conte attorno al quale gravitano altri due big come Godin e Skriniar.

Di de Vrij al Barcellona si era peraltro parlato anche ai tempi della Lazio, quando l'olandese, in scadenza, aveva fatto capire di non voler rinnovare il proprio contratto. A battere la concorrenza di mezza Europa, in quell'occasione, era stata proprio l'Inter.