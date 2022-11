Dalla Serie C ai Mondiali: il sogno di Cheddira è diventato realtà

Il centravanti del Bari rappresenterà il Marocco in Qatar. Fino all'anno scorso militava in Serie C, in questa stagione il salto di qualità.

Complice l'assenza dell'Italia per la seconda edizione consecutiva, gli appassionati di calcio del Belpaese sono alla ricerca di una nazionale per la quale simpatizzare in vista dei Mondiali. View this post on Instagram A Bari potrebbero aver risolto la questione, spostando in blocco il proprio sostegno verso la nazionale del Marocco. Il motivo? Semplice, Walid Cheddira è stato convocato dal Marocco per la kermesse qatariota in programma a partire dal prossimo 20 novembre. L'attaccante del Bari è stato incluso nella lista stilata dal ct Hoalid Regragui comprendente i calciatori che rappresenteranno il Paese nordafricano nella Coppa del Mondo edizione 2022. Una grande soddisfazione per "Walino", protagonista di una stagione di tutto rispetto con la maglia biancorossa di casa al San Nicola. Quattordici goal in quindici presenze stagionali tra campionato e Coppa Italia. Di fatto il trascinatore della squadra di Michele Mignani e una bella scoperta per il nostro calcio. E pensare che appena tre anni fa, Cheddira giocava con la maglia della Sangiustese in Serie C, categoria nella quale ha militato fino allo scorso anno. . Dal 2019 a oggi, con tutte le difficoltà vissute dal calcio e dal mondo più in generale, l'attaccante ha saputo prendersi spazio crescente, traendo il meglio da tutte le esperienze vissute: Parma, Arezzo, Lecco, Mantova. E ora Bari. Il Qatara può rappresentare un'ulteriore svolta nella sua carriera: il Marocco affronterà Croazia, Belgio e Canada. Un girone complicato per una nazionale che non ha velleità iridate. Ma rendersi protagonista con goal e prestazioni di livello potrebbe spalancare al centravanti biancorosso le porte di un successo ancora più grande. A Bari, quando sarà in campo, saranno tutti sintonizzati per sostenerlo. Scelti da Goal Serie A, la programmazione tv tra Sky e DAZN

Date, partite e orari: il calendario della Serie A

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati

Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

Mondiali 2022: tutti i convocati