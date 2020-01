Dalla Serie B all'Azerbaigian? Qarabag su Panico

La squadra azera ha fatto un sondaggio per il 22enne attaccante del Cittadella in scadenza di contratto a giugno.

Ultima settimana di calciomercato in e B. Nonostante i pochi giorni ancora a disposizione, tanti colpi devono essere ancora messi a segno, sia in entrata che in uscita. Potrebbe lasciare a breve il campionato cadetto ad esempio Giuseppe Panico, richiesto dal Qarabag.

Secondo Sky Sport, infatti, c'è stato un sondaggio dall'Azerbiagian per il 22enne attaccante del . In scadenza di contratto a giugno, il giocatore dovrebbe continuare con la squadra veneta, ma senza l'immediata possibilità di rinnovo ci potrebbe essere una cessione last minute.

Il Cittadella sta infatti lavorando su questo fronte, consapevole però che il calciomercato volge al termine e che dovrà essere presa una decisione rapidissima su questo fronte. Perdere Panico a zero nella sessione estiva sarebbe del resto un bel peccato.

Panico, che da quanto è arrivato al Cittadella nel 2018 ha messo a segno quattro goal e sette assist, piace a diverse squadre di Serie B, tra cui il Trapani. Destino da tutto da scrivere, ma occhio all'Azerbaigian con la possibilità di giocare in Europa nel 2020.