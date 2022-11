Dalla quarta divisione al goal nei Mondiali: la parabola di Boulaye Dia

Quattro anni fa l'attaccante senegale giocava in quarta serie francese. Contro il Qatar arriva il suo primo goal in carriera ai Mondiali.

Boulaye Dia. Un nome che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni non solo grazie alle sue prestazioni in Champions League, ma anche per via del suo trasferimento in Serie A con la maglia della Salernitana.

Al minuto 41 della sfida contro il Qatar ai Mondiali, l'attaccante ha portato in vantaggio il Senegal segnando la prima rete della nazionale africana nell'edizione 2022 della Coppa del Mondo.

Una parabola ascendente, la sua, che inizia nel 2017/2018 quando giocava in quarta serie francese. Per la precisione con la maglia dello Jura Sud.

Il suo rendimento in quella che è paragonabile alla nostra Serie D ha fatto sì che venisse notato da diverse formazioni di Ligue 1.

A crederci è il Reims, che lo porta tra le sue fila nel 2018. L'ambientamento in un palcoscenico ben più impegnativo si rivela alquanto difficile per Dia, che trascorre i suoi due primi anni in Ligue 1 nell'anonimato.

La stagione 2020/2021 è quella che però vede il suo risveglio. Dia segna 16 goal tra campionato e coppe nazionali, diventando un profilo piuttosto ambito.

Se lo aggiudica il Villarreal per circa 12 milioni di euro. E in Spagna l'attaccante conferma quanto di buono fatto vedere al Remis.

Grazie al Submarino Amarillo gioca la Champions League e segna uno dei due goal rifilati dalla squadra di Unai Emery al Liverpool in semifinale.

Goal che non ha permesso al Villarreal di superare il turno, ma che ha iniziato a mettere in mostra il suo nome.

Nel mentre, vince la Coppa d'Africa con il Senegal battendo in finale l'Egitto e fornendo il suo contributo pur non segnando mai nel torneo.

In campionato di reti ne arrivano solo 5, un rendimento che non convince pienamente la squadra spagnola a confermarlo.

Nell'estate del 2022 arriva dunque il momento di rilanciarsi. E decide di farlo in Italia, accettando l'offerta della Salernitana.

All'Arechi ritrova la linfa di un tempo- Sei goal e due assist nelle prime quattordici partite in Serie A. Uno score che gli vale la conferma di Cissé per i convocati in vista della spedizione in Qatar.

Al di là di quello che sarà il percorso del Senegal ai Mondiali, Dia torna in Italia rinfrancato nell'umore e nel rendimento pronto a mettersi di nuovo a disposizione di Davide Nicola per aiutare la Salernitana a centrare la seconda salvezza consecutiva.