Dalla Juventus alla Serie D: Ruben Olivera ancora in campo

L'ex centrocampista di Juventus e Fiorentina approda all'Ostia Mare dopo essere rimasto svincolato in seguito all'esperienza con l'Aprilia.

Come Buffon, Chiellini e i grandi campioni della dei primi anni 2000, ha fatto parte dei bianconeri sia prima, sia dopo Calciopoli. Il suo nome non dirà molto alle nuove generazioni, ma Ruben Olivera ha comunque conquistato tre titoli con i bianconeri e fatto parte di Madama nella stagione della finale di Champions 2003. Ora, gioca in Serie D.

Classe 1983, Olivera giocherà con l'Ostia Mare questa stagione, dopo essere rimasto svincolato dall'Aprilia, altra squadra della quarta serie italiana. Grazie alla sua esperienza, la società bianco-viola spera di poter approdare in C, vista l'attuale lotta in zona promozione.

Olivera, ex e , si è detto sorpreso:

"Non mi aspettavo che l’Ostiamare mi chiamasse, vista la grande quadratura che la squadra sta avendo".

Cresciuto nelle giovanili del Danubio prima di approdare in quelle della Juventus, Olivera ha giocato 22 gare in con i bianconeri, aumentando il proprio numero di gettoni nella massima serie con le maglie di , e le già citate Fiorentin ae Lecce.

Nel 2013 l'ultima presenza in Serie A con la casacca viola, prima di continuare in B tra e Latina, nonchè giocando per il Quito in due anni fa. Tornato in , la sua seconda patria dopo la natia , non ha ancora intenzione di smettere.

Il progetto dell'Ostia Mare è stato decisivo per Olivera: