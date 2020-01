Dalla Germania: il Liverpool su Havertz del Leverkusen, costa 130 milioni

Dopo un mercato senza colpi, il Liverpool pensa a un super acquisto: il Bayer Leverkusen aspetta un'offerta dei 'Reds' per Havertz. Costa 130 milioni.

Prima Salah, poi van Dijk, poi ancora Alisson e Fabinho. Il ha costruito i suoi successi anno dopo anno, colpo dopo colpo. E se dopo la vittoria della il mercato è stato piatto, senza grosse modifiche, la ormai probabile vittoria della Premier League sarà celebrata in grande.

Secondo quanto afferma 'Sport Bild', infatti, Jürgen Klopp potrebbbe regalarsi Kai Havertz per la prossima estate. Il gioiello del , classe 1999, è seguito da tutti i grandi club, ma il club tedesco starebbe in particolare aspettando un'offerta dai campioni d'Europa in carica.

Il prezzo sembra però tutt'altro che banale. Il Leverkusen vorrebbe infatti incassare 130 milioni di euro dalla cessione del fantasista, seguito con grande attenzione anche dal . Una cifra altissima, data soprattutto dal talento limpido e dall'esperienza che il 20enne ha già accumulato.

Havertz ha infatti già giocato quasi 130 partite da professionista e da oltre un anno è nel giro della nazionale tedesca, con cui ha già 7 presenze e un posto quasi garantito per l'Europeo. Lo scorso anno in ha segnato 17 reti. Numeri che non sono passati inosservati, nemmeno al Liverpool.