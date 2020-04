Dal Portogallo: Ronaldo in una villa da sogno per la quarantena, 4mila euro a settimana

Cristiano Ronaldo affitta una villa di lusso a Madeira per stare da solo con Georgina ed i figli. 4mila euro a settimana il costo della casa.

Un mese dopo l'arrivo a Madeira, Cristiano Ronaldo lascia la quarantena congiunta con tutta la famiglia, lasciando anche la sua casa di lusso a Funchal, che condivideva con sua madre, le sue sorelle e i suoi nipoti.

Cristiano Ronaldo sai de casa e arrenda vivenda de luxo na Madeira Craque deixa prédio que partilhava com toda a família e muda-se com Gio e os filhos para o Caniçal. https://t.co/xjPFzlhwuz #CM pic.twitter.com/djqs15zNrW — Filipe Sabe (@LigaAoFilipe) April 9, 2020

La nuova destinazione? Non l' , non ma una villa indipendente a Caniçal, paesino di 3.924 abitanti sempre nell'isola di Madeira. Lo riporta 'Correio da Manha', che svela anche i costi a cui è dovuto andare in contro Cristiano Ronaldo per questo trasferimento.

4 mila euro a settimana il costo dell'affitto della villa. Ci sono cinque camere da letto, una sala giochi, una palestra, una piscina e tutto il lusso immaginabile.

"Sentiva che aveva bisogno di spazio, che stava soffocando tra quelle mura e lì c'è un grande giardino. E, naturalmente, più privacy. È molto abituato alla vita privata e stare con tutta la famiglia non è la stessa cosa"

Questo è quanto ha confessato una fonte anonima al giornale. Tra l'altro adesso Cristiano Ronaldo si allena direttamente nello stadio di Madeira, appartenente al Nacional, che ha intenzionalmente aperto le porte al giocatore, con il presidente del club che gli ha dato il benvenuto personalmente.

Insomma, continua la vita in "quarantena" di Ronaldo, in attesa di poter riprendere la stagione in Italia.