Dal KFC al sogno Mondiale: Beto tra i pre-convocati del Portogallo per Qatar 2022

L'attaccante dell'Udinese inserito nella lista dei pre-convocati per il Mondiale in avvio tra meno di un mese dal commissario tecnico Santos.

Se glielo avessero detto qualche mese fa probabilmente avrebbe pensato a uno scherzo. Invece ora il sogno di andare ai Mondiali con la sua nazionale potrebbe diventare presto realtà.

Beto Betuncal, attaccante dell'Udinese, è stato inserito nella lista dei pre-convocati stilata dal ct del Portogallo Fernando Santos in vista dei Mondiali di Qatar 2022.

Certo si tratta di una lista molto lunga, con ben 55 nomi inseriti, e seguiranno almeno un paio di scremature per arrivare all'elenco finale di calciatori che proveranno a conquistare la prima Coppa del Mondo della storia della nazionale lusitana.

Beto però può sorridere, avendo ottenuto l'inserimento in lista per la prima volta in carriera e tutto grazie al suo rendimento con l'Udinese.

L'attaccante bianconero ha segnato 5 goal in 11 partite di campionato disputate fin qui, rendendosi protagonista del notevole inizio di stagione dei friulani.

Una bella soddisfazione per un calciatore che tre anni fa alternava calcio e lavoro, essendo impiegato presso un punto vendita del fast food KFC.

Nella lista dei pre-convocati portoghesi compaiono altri tre volti noti della Serie A: il portiere Rui Patricio in forza alla Roma, Mario Rui del Napoli e Rafael Leao del Milan.