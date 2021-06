Daka giocherà nel Leicester, arriva la conferma: "La Premier League è un sogno"

Patson Daka si appresta a lasciare il Salisburgo per giocare nel Leicester: "L'Austria è casa mia ma la Premier League è un sogno per me".

34 goal in stagione, 61 se consideriamo le ultime due: i numeri realizzativi di Patson Daka con la maglia del Salisburgo sono eccellenti e hanno convinto il Leicester a puntare su di lui nella prossima stagione. Trattativa in dirittura d'arrivo tra le 'Foxes' e il Salisburgo proprietario del cartellino, a cui andranno circa 23 milioni di sterline (pari a poco più di 26 milioni di euro): intervistato da 'Krone Zeitung', il 22enne attaccante zambiano ha di fatto confermato il suo imminente trasferimento in Inghilterra. "Andrò in Inghilterra e mi trasferirò al Leicester. Mi sono trovato benissimo qui, Salisburgo è la mia seconda casa. Sarò sempre felice di tornare in Austria un giorno, ma la Premier League è sempre stata il mio sogno". Il Leicester ha virato definitivamente su Daka dopo le difficoltà incontrate per il tesseramento di Odsonne Edouard dal Celtic: a frenare il tutto, un intoppo di natura economica che ha consigliato ben altra strada per rinforzare il reparto avanzato.