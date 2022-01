Daily Record - Newcastle su Zapata: l'Atalanta rifiuta 30 milioni

Il Newcastle, acquisito nei mesi scorsi dal fondo saudita PIF, comincia a monopolizzare il mercato del pallone. Con l'apertura del mercato invernale sono arrivate le prime ed importanti offerte, per rinforzare una squadra al momento in piena zona retrocessione in Premier League.

Tra i principali obiettivi dei 'Magpies' figura Duvan Zapata, bomber colombiano dell'Atalanta. Secondo quanto riporta 'Daily Record', il club bianconero ha messo sul tavolo ben 30 milioni di euro pur di assicurarsi le prestazioni dell'attaccante colombiano.

Tale cifra non soddisfa la dirigenza bergamasca che, per lasciar partire il suo attaccante - in scadenza di contratto nel 2023 -, richiede non meno di 45 milioni di euro.

I prossimi giorni saranno determinanti per lo sviluppo di questa trattativa, con il Newcastle che potrebbe presentare una nuova offerta oppure cambiare obiettivo per l'attacco.

Per il momento Zapata resta all'Atalanta, dove in tre stagioni e mezzo ha realizzato 78 goal in 152 presenze.