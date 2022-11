Dai record in Bundesliga al ritorno in Nazionale: l'esplosione di Grifo

Prosegue il magic moment del giocatore del Friburgo dopo la doppietta all'Albania: è l'italiano più prolifico di questa prima parte di stagione.

Il test amichevole che ha visto l'Italia piegare 3-1 in rimonta l'Albania, ha posto sicuramente in evidenza la grande prestazione di Vincenzo Grifo.

L'attaccante italiano - di proprietà del Friburgo - ha messo a referto la sua seconda doppietta con la maglia della Nazionale, due anni dopo quella siglata, sempre in amichevole, contro l'Estonia.

Per il classe 1993 si tratta del punto esclamativo su una prima fetta di stagione che l'ha visto assoluto protagonista. Sul palcoscenico della Bundesliga, infatti, il ragazzo nativo di Pforzheim sta vivendo il periodo di massimo splendore tecnico di una carriera che - sin qui - l'ha sempre visto predicare calcio esclusivamente in terra tedesca.

Dall'Hoffenheim alla Dinamo Dresda, dal FSV Francoforte al Borussia Mönchengladbach, fino alla definitiva consacrazione chiamata Friburgo.

Nella stagione in corso, Grifo ha fatto registrare numeri di grande spessore che lo pongono inevitabilmente in cima alla lista dei migliori marcatori italiani di questo spicchio iniziale di annata.

La tripletta da record nel match contro l'Union Berlino - tre goal tra il 4' e il 20' - l'ha fatto balzare al primo posto nella graduatoria dei calciatori azzurri più prolifici tra i top campionati europei con 9 centri. Immobile, per intenderci, ha è fermo a 6.

Con ancora tutta la seconda parte di stagione ancora da disputare, ha già eguagliato il suo personale best di reti in Bundesliga, ottenuto nelle ultime due stagioni. Nelle ultime due annate ha impiegato rispettivamente 34 e 31 partite per toccare quota 9. Quest'anno, di gare, gliene sono bastate di fatto la metà, ossia 15.

Inoltre, con un bottino di 41 centri in gare ufficiali, è diventato il miglior marcatore nostrano nella storia della massima serie tedesca.

Per rimanere in tema di primati personali, anche il record di reti in una singola stagione è ormai ad un passo: i 13 goal dell'anno scorso - di cui due in DFB Pokal - rappresentano un traguardo evidentemente alla portata di un calciatore che quest'anno tra Bundesliga ed Europa League ne ha già griffati 11.

Numeri già di per sé piuttosto esplicativi che sottolineano come il percorso di maturazione di Grifo abbia evidentemente toccato il punto più alto.

Realtà solida e concreta, dunque. Materiale che non poteva passare inosservato agli occhi del ct Roberto Mancini, il quale a un anno e mezzo di distanza gli ha nuovamente affidato la maglia azzurra per poi esaltarlo nel post partita dell'Air Albania Stadium.

"Vincenzo è un ragazzo straordinario, un bravissimo giocatore, con qualità importanti. Oggi ha fatto due gol bellissimi", le parole di Mancini nel post partita.

Anche Grifo ha parlato dopo il triplice fischio, raccontando le sue emozioni ai microfoni di 'Rai Sport':

"Sono tanto felice, ringrazio la squadra per questa fiducia perché senza la squadra non si possono fare questi goal. Sono contento".

Un nuovo corso tricolore è ufficialmente iniziato e il ragazzo diventando grande in Germania è pronto per diventarne un tassello fondamentale.