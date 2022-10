Da 'zero tituli' a 'zero tiri': nessuna conclusione in porta contro il Napoli per la Roma di Mourinho

Contro la squadra di Spalletti la peggior prestazione offensiva della gestione Mourinho da parte della Roma: 0 tiri in porta e una gara di ripiego.

Per diverse settimane si è parlato di come la Roma fosse in cima alla particolare classifica delle occasioni da goal non capitalizzate.

Con un tasso di xG molto elevato ma una resa in termini di reti piuttosto bassa (13 in 11 partite), la squadra di Mourinho è ancora alle prese con la scarsa incisività sotto porta, un trait d'union di questa stagione.

Contro il Napoli però, l'eccezione che conferma la regola. Nell'arco dei ben 98 minuti giocati tra tempi regolamentari e recupero all'Olimpico contro gli azzurri, il contatore dei tiri in porta dei giallorossi è rimasto piantato sullo 0.

Nessuna grande occasione da goal, nessun tiro verso lo specchio. Il nulla, in una gara impostata pensando solo e soltanto a non prenderle.

L'ultima volta che la Roma non aveva effettuato nemmeno un tiro in porta risale a ben 7 anni fa e sempre contro il Napoli.

E anche in quell'occasione la Roma affrontò il Napoli, uscendo con uno 0-0 piuttosto scialbo dalla trasferta al San Paolo. Fu quella una delle ultime partite di Rudi Garcia da allenatore, con il tecnico francese esonerato di lì a poco dal suo incarico.

Il problema del goal continua ad affliggere dunque la Roma. Guardando ai numeri degli attaccanti, la situazione inizia a diventare preoccupante: Zaniolo e Belotti sono ancora a secco in campionato, mentre l'ultima rete di Abraham risale al 12 settembre.

Lo stesso Mourinho è sembrato non riuscire a darsi una spiegazione per questa persistente sterilità offensiva. Ma resta il fatto che lo Special One è chiamato a trovare una soluzione, altrimenti il divario tra la Roma e i posti utili per un piazzamento in Champions League è destinato decisamente ad aumentare.