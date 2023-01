Da Smalling a Djalò: l'Inter monitora i potenziali sostituti di Skriniar

Skriniar lascerà l'Inter quasi sicuramente a giugno, ma in caso di addio anticipato a gennaio i nerazzurri sono pronti al blitz per un nuovo centrale.

Sono giorni decisivi, sul fronte Inter, quelli che conducono verso la conclusione della finestra invernale di mercato.

Tra le tematiche più calde di casa interista c'è ovviamente quella legata al futuro di Milan Skriniar. Il difensore slovacco è ormai ai saluti: l'ex calciatore della Sampdoria, infatti, non rinnoverà il contratto con i nerazzurri - in scadenza a giugno del 2023 - ed è ormai destinato a convolare a nozze con il PSG.

Da giugno, il classe 1996 diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore parigino, ma la sensazione - decisamente concreta - è che il club guidato da Galtier possa addirittura operare un tentativo per portare Skriniar all'ombra della Tour Eiffel da subito.

Uno scenario ad oggi complicato, ma non da escludere. Un'eventualità che costringerebbe l'Inter ad andare a caccia di un sostituto che possa puntellare il reparto di Simone Inzaghi in vista della seconda parte di stagione.

Tra i nomi papabili, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', l'Inter valuta con attenzione il profilo di Chris Smalling. Il centrale inglese - in caso di 29 presenze stagionali con la Roma - potrà contare su un opzione di rinnovo fino al 2024, ma l'interesse di marca meneghina intriga e non poco sia il calciatore che il suo entourage.

Altro nome finito sul taccuino degli uomini di mercato nerazzurri è quello di Evan Ndicka, francese di 23 anni ormai in uscita dall'Eintracht Francoforte. In questo caso, però, i margini di crescita del calciatore rischiano di complicare la pista, affollata già da diverse pretendenti, specialmente dalla Premier, che monitorano il fronte da diverso tempo.

Più defilato - per il momento - è invece Rodrigo Becao dell'Udinese, per il quale la valutazione si aggira sui 10 milioni di euro. Numeri evidentemente più accessibili rispetto a quelli che servirebbero per strappare Giorgio Scalvini all'Atalanta.

Impossibile, infine, non menzionare Nikola Milenkovic: seguito la scorsa estate e scelto come possibile sostituto di Skriniar già a partire dalla scorsa estate. Senza la partenza dello slovacco, tuttavia, l'operazione non si è potuta concretizzare, al punto che il serbo ha optato per il rinnovo con i viola fino al 2027. Tuttavia in quel di giugno i dialoghi tra le parti potrebbero rianimarsi.

L'Inter, dal canto suo, guarda con attenzione anche al panorama della Ligue 1, precisamente al Lille dove milita Tiago Djalò. Il contratto del centrale portoghese scadrà nell'estate del 2024 e sulla sponda nerazzurra dei Navigli c'è la volontà - secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' - di affondare in colpo in vista dell'estate, quando anche il percorso inverso operato da Skriniar, dalla Serie A alla Ligue 1, sarà a tutti gli effetti cosa fatta.