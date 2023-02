Da "Roi" a contestato: i tifosi del PSG scaricano Verratti

Il centrocampista ex Pescara ancora out dai convocati per la sfida contro il Monaco. E i tifosi del PSG iniziano a contestarlo.

Marco Verratti sta per compiere il suo decimo anno a Parigi. Il talento pescarese, che in Serie A non ha mai giocato una partita, si è trasferito al PSG nel 2013 in una delle prime campagne acquisti faraoniche della proprietà qatariota.

Per tutto questo tempo il centrocampista è stato un punto di riferimento importantissimo per la squadra parigina, con la quale ha conquistato 29 trofei fin qui e ha sfiorato anche la vittoria della Champions League nel 2020.

Qualcosa sembra però essere cambiato, soprattutto nella percezione dei tifosi del PSG nei suoi confronti. Anno dopo anno Verratti ha riscontrato sempre più problemi sul piano fisico e ultimamente è stato poco al servizio di Galtier.

Il tecnico non lo ha nemmeno convocato per la partita contro il Monaco per via di un infortunio, notizia non accolta benissimo dal pubblico parigino, che gli contesta anche un calo sul piano del rendimento.

In questo inizio di 2023, Verratti ha giocato per tutti e 90 i minuti solamente la sfida del primo gennaio contro il Lens, per poi saltare i due successivi impegni di campionato.

Il ritorno in campo con il Reims non è stato alquanto propizio, dato che si è fatto espellere e da quel momento complici anche i guai fisici ha saltato le ultime tre partite venendo escluso dai convocati.

La speranza del centrocampista è di recuperare per il doppio impegno di Champions League contro il Bayern Monaco. C'è da capire se Galtier vorrà ancora puntarci.