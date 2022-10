Arrivato nella Capitale dopo le difficoltà nelle trattative per Carnesecchi e Vicario, l'ex Spezia sta avendo un rendimento da portiere di livello.

Non doveva essere lui il portiere titolare della Lazio. Ma in appena due mesi di campionato, Ivan Provedel ha saputo prendersi la porta biancoceleste a suon di parate e prestazioni di altissimo livello.

In estate il ds Igli Tare aveva corteggiato l'Atalanta per avere Marco Carnesecchi su insistenza di Maurizio Sarri, desideroso di avere a disposizione quello che è considerato il miglior giovane portiere d'Italia.

Un infortunio alla spalla e le resistenze bergamasche hanno costretto la Lazio a desistere, virando su altri obiettivi.

Sembrava a quel punto Guglielmo Vicario il prescelto, ma alla fine a spuntarla è stata ancora una volta la linea Tare (non senza qualche tensione con l'allenatore).

A Roma arrivano dunque a stretto giro Maximiano e Ivan Provedel. Giovane e promettente il primo, rodato e pronto a ogni evenienza il secondo.

Il problema è che l'evenienza si presenta subito: dopo pochissimi minuti della sfida d'esordio in Serie A contro il Bologna all'Olimpico, Maximiano si fa espellere prendendo la palla con le mani fuori dall'area di rigore: entra Provedel. E non esce più dal campo.

Sarri gli affida completamente la difesa della porta e viene ripagato da una serie di prestazioni di altissimo livello. In 10 partite giocate in campionato quest'anno, Provedel è il portiere meno battuto del campionato con soli 5 goal subiti.

Uno score che condivide in Europa con il connazionale Gianluigi Donnarumma al PSG. L'unico portiere ad aver fatto meglio dei due italiani è Ter Stegen a Barcellona.

Ben 5 clean sheet nelle ultime 5 gare disputate in Serie A, l'ex spezino ha letteralmente abbassato la saracinesca non facendo più entrare un pallone.

L'ultima squadra a riuscire a far goal al portiere biancoceleste è stata il Napoli, al momento la miglior squadra in Europa sul piano del gioco e dei risultati. Ma bisogna tornare al 3 settembre, oltre un mese e mezzo fa.

A "sporcare" il suo primo bimestre a Roma è il rendimento in Europa League, dove le marcature subite sono 8, di cui ben 5 in un'unica partita: la clamorosa debacle in casa del Midtjylland.

Provedel può sempre prendere in prestito una "massima" dell'allenatore suo dirimpettaio José Mourinho: "Meglio perderne una 5 a 0, che cinque per 1-0". C'è da vedere se Sarri è d'accordo.