Da partente a giocatore chiave: Rabiot si è preso la Juventus

Accoglienza da star per il centrocampista francese al J Medical. Da quasi svincolato a giocatore chiave, il francese ha ribaltato tutto in un anno.

Nel giro di un anno è cambiato tutto. Da calciatore sopravvalutato e strapagato, praticamente fuori dal progetto, a protagonista indiscusso della Juventus.

Adrien Rabiot si è saputo imporre a Vinovo, al punto che il club bianconero ha fatto di tutto per trattenerlo a Torino malgrado il contratto in scadenza a giugno 2023.

Il francese è stato accolto dai tifosi juventini con l'entusiasmo solitamente riservato ai top player nel giorno del suo approdo al J Medical per le visite antecedenti al suo aggregarsi al gruppo per la preparazione.

Merito di un'annata da giocatore di livello internazionale, concluso con 11 goal in 41 presenze tra campionato e coppe ma soprattutto con un rendimento crescente partita dopo partita.

Dopo tre anni in chiaroscuro, Rabiot è tornato finalmente a far vedere quel calcio che aveva dimostrato di possedere in testa e nei piedi con la maglia del PSG e con la nazionale francese.

Il paradosso è che nell'annus horribilis bianconero, caratterizzato da serie problematiche dentro e fuori dal campo, Rabiot è stato uno dei pochi calciatori che ha visto aumentare il livello delle sue prestazioni sotto la gestione Allegri.

In attesa di capire che direzione prenderà il mercato, la Juventus ha trovato una delle certezze dalle quali ripartire per tentare di scalare nuovamente la china e provare a riaffermarsi ai vertici del calcio italiano.