Da oggetto misterioso a imprescindibile: Lobotka al centro del Napoli

Il centrocampista slovacco dà equilibrio e geometrie alla mediana azzurra. Spalletti non ci rinuncia mai e ha trovato in lui il suo nuovo "Pizarro".

Stanislav Lobotka è il centro di smistamento palloni del Napoli capolista. La squadra azzurra ha scoperto di non poter prescindere dal suo lavoro a centrocampo se vuole continuare ad alimentare le sue ambizioni iridate.

Arrivato da oggetto sconosciuto nel gennaio del 2020 dal Celta Vigo, il centrocampista ha impiegato un po' di tempo ad adattarsi alla nuova realtà italiana.

Va pur ricordato di come la pandemia di Covid e l'interruzione della Serie A nel marzo del 2020 abbiano messo in difficoltà praticamente qualsiasi calciatore.

Se sotto la gestione Gattuso, Lobtoka non sembra essere un calciatore di livello tale da imporsi come titolare, la musica è cambiata con Luciano Spalletti.

Il tecnico di Certaldo ha visto in lui le caratteristiche ideali per dare equilibrio del centrocampo, zona nevralgica attraverso la quale passa praticamente tutta la mole di gioco prodotta dal suo sistema tattico.

Il problema, se così vogliamo definirlo, per lo slovacco è il suo essere poco personaggio e tanto calciatore. Lobotka parla pochissimo, non è mai al centro della ribalta e anche in campo preferisce mandare i compagni a prendersi la gloria piuttosto che cercare la propria affermazione tramite i goal.

Questo però lo rende per assurdo il miglior uomo per Spalletti, da sempre recalcitrante di fronte agli uomini copertina, che distolgono l'attenzione dal lavoro svolto dal gruppo.

In lui, il tecnico ha ritrovato una figura cruciale per la sua carriera da allenatore: il "David Pizarro" della situazione.

Ai tempi dell'Udinese e a quelli della Roma, Spalletti trovò nel cileno l'uomo di raccordo ideale tra l'equilibrio difensivo e la briosità offensiva.

Con la sua capacità di pulire palloni e renderli immediatamente giocabili per i compagni di reparto con più gamba (come Anguissa e Zielinski), lo slovacco gioca un ruolo chiave nel 4-2-3-1 che in questa stagione sta incantando in Serie A e in Champions League.

Un rendimento, quello di Lobotka, che ha spinto la dirigenza del Naoli a blindarlo. Per lui è pronto un contratto fino al 2027.