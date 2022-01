Da Milinkovic-Savic a Leao: la Top 11 della 20ª giornata di Serie A

MAIGNAN

Nella grande serata del Milan contro la Roma c'è l'impronta indelebile del portiere francese: prima la parata su Zaniolo, poi il doppio interventro su Abraham. Muro.

DI LORENZO

Prestazione encomiabile all'Allianz Stadium per il laterale del Napoli: attento e ordinato sul binario di destra, dalle sue parti la Juve non graffia mai. Sempre più leader all'interno della linea a quattro disegnata da Luciano Spalletti

DE LIGT

Il centrale olandese della Juventus mette a referto un'altra prova encomiabile al centro del reparto bianconero. Solidità e soglia d'attenzione altissima.

LOVATO

In occasione del primo successo del Cagliari sotto la guida di Walter Mazzarri, spicca la bella prova del centrale arrivato in prestito dall'Atalanta. Esame superato.

THEO HERNANDEZ

Manifesto di strapotere e velocità sulla corsia mancina: da un suo bolide scaturisce il rigore poi trasformato da Giroud, poi un suo strappo manda fuori giri Karsdorp che lo stende e viene espulso. Inarrestabile.

MILINKOVIC-SAVIC

Protagonista indiscusso contro l'Empoli all'Olimpico: la sua doppietta acciuffa i toscani al 93' e salva la Lazio. Provvidenziale.

TONALI

Certezza granitica del centrocampo rossonero: qualità e personalità in fase di costruzione, ma tanta abnegazione anche in fase di ripiegamento. Prova show contro la Roma

CAPRARI

Con il Verona in totale emergenza, ci pensa il numero 10: doppietta d'autore sul campo dello Spezia e tre punti in cascina per Tudor.

MESSIAS

Altra chance da titolare, altro test superato alla grandissima: si avventa come un falco sul palo colpito da Giroud e con il sinistro deposita all'angolino il pallone del raddoppio rossonero.

LEAO

Spacca la partita contro i giallorossi con un segmento finale da urlo: chiude i conti con il piazzato del 3-1, poi si procura il calcio di rigore fallito da Ibrahimovic. Straripante.

DESTRO

Illude il Grifone con la gemma che vale il momentaneo vantaggio contro il Sassuolo: una magia di tacco che non lascia scampo a Consigli.

L'articolo prosegue qui sotto

LA TOP 11 COMPLETA

(4-2-3-1): Maignan; Di Lorenzo, de Ligt, Lovato, Hernandez; Milinkovic-Savic, Tonali; Caprari, Messias, Leao; Destro.