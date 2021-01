Cutrone saluta la Fiorentina: ufficiale il ritorno al Wolverhampton

Termina senza acuti e con un bel carico di delusione, l'avventura alla di Patrick Cutrone. L'attaccante, ormai da tempo fuori dal progetto viola, torna al Wolverhampton.

I , proprietari del cartellino, hanno riportato alla base l'ex vedendo terminato in anticipo il prestito di Cutrone ai viola.

Alla corte di Nuno Espirito Santo, per la punta, ora potrebbero aprirsi nuovi scenari: il grave infortunio alla testa di Raul Jimenez ha aperto l'emergenza nel reparto avanzato del Wolverhampton, che dovrebbe essere alleviata proprio dal rientro Oltremanica di Cutrone.

