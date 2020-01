Cutrone verso la Fiorentina: il Wolverhampton non lo convoca

Nuno Espirito Santo esclude Cutrone dagli impegni del Wolverhampton e lo avvicina alla Fiorentina: "E' meglio per tutti".

La nella giornata odierna è attesa all'ostica trasferta contro il : la prima 'Viola' di Iachini è chiamata subito ad un grande sforzo per superare la compagine di Sinisa Mihajlovic.

Mentre sul campo i 'Viola' saranno impegnati al 'Dall'Ara', sul fronte mercato arrivano grandi novità: Patrick Cutrone non era stato convocato da Nuno Espirito Santo per il match di del Wolverhampton contro lo United ed il tecnico lusitano ha motivato la scelta in conferenza stampa.

"Ieri ho parlato con Patrick e abbiamo deciso assieme che non sarebbe stato della partita. È stata la scelta migliore per tutti. Sappiamo tutti cosa sta accadendo e se tutto va bene presto potrebbero esserci novità".

La situazione di Cutrone con i sembra chiara, Nuno Espirito Santo non lo convocherà nemmeno per i prossimi impegni e il suo trasferimento sembra ormai imminente. La Fiorentina avrebbe già un accordo di massima con l'attaccante classe '98, mentre sarebbe ancora da definire la formula giusta con il Wolverhampton. Le prossime giornate saranno decisive sul fronte Cutrone, che potrebbe essere il primo rinfornzo per Iachini.