Magia del cugino di Kaká: goal da centrocampo di Higor Leite

Higor Leite, cugino dell'ex stella di Milan e Real Madrid, brilla nel campionato Carioca: goal da centrocampo nel successo dell'Audax sul Botafogo.

In Brasile il calcio non si ferma mai, nemmeno dopo la fine del Brasileirao: sono in corso i vari campionati statali tra cui quello Carioca, con la sfida tra Botafogo e Audax a prendersi la scena.

Il merito è tutto dell'autore del goal che ha deciso l'incontro in favore della squadra ospite: Higor Leite, centrocampista dalla carriera piuttosto modesta e con una sola esperienza in Europa tra le fila degli armeni del Pyunik.

Il classe 1993, più che per le sue doti tecniche, è famoso in Brasile per la parentela con Kaká, suo cugino: stavolta, però, le luci della ribalta sono arrivate per la bellezza della rete che ha già fatto il giro del web.

Un tiro scoccato addirittura da poco dopo il cerchio del centrocampo, con traiettoria beffarda per il portiere: una prodezza che avrà sicuramente strappato più di qualche applauso e complimento anche al ben più famoso cugino.

Una magia che ha permesso all'Audax di vincere la prima partita dopo aver esordito con un k.o. sul campo del Flamengo, grande favorito (insieme al Fluminense, ex squadra di Leite) per portare a casa la coppa.