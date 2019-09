Cuadrado super contro l'Atletico: "Una sorpresa giocare in attacco"

Grande protagonista della sfida contro l’Atletico, Juan Cuadrado svela: “Una sorpresa giocare in attacco, il mister mi stata provando in difesa”.

Si è aperto con un pareggio il cammino della in . La compagine bianconera infatti, ha visto chiudersi sul 2-2 il match che l’ha vista opposta all’ al Wanda Metropolitano. Un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca, visto che i Colchoneros hanno raggiunto il pari solo al 90, ma che è da considerarsi comunque un importante punto di partenza visto il valore degli avversari.

Grande protagonista della sfida di Madrid è stato Cuadrado. L’esterno colombiano, non solo è stato tra i migliori in campo, ma ha anche segnato il gran goal che ha aperto le marcature ad inizio ripresa.

Cuadrado, che ha ritrovato la rete che inseguiva da dicembre 2018, è stato schierato da Sarri nel tridente offensivo insieme a Higuain e Cristiano Ronaldo, venendo di fatti preferito a Bernardeschi e Dybala.

Una scelta che ha spiazzato in molti quella del tecnico bianconero e che ha sorpreso anche lo stesso giocatore. Come riportato da Tuttosport infatti, Cuadrado pensava di poter essere schierato dal 1’ a Madrid, ma in un altro ruolo.

“Il mister mi stava provando da terzino negli allenamenti, è stata una sorpresa giocare in attacco”.

Lo stesso Sarri, al termine della partita, ha spiegato che ha schierato Cuadrado più avanti per sfruttare gli spazi che era convinto che si sarebbero venuti a creare.