La Juventus potrebbe rinnovare il contratto al terzino 35enne visto il ko di De Sciglio e la mancanza di valide alternative dal mercato..

Da 'vecchia gloria' a pedina importante, di nuovo. Il lavoro di Juan Cuadrado alla Juventus, dopo otto stagioni e nove trofei, potrebbe non essere ancora finito.

La società bianconera, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe offrire al colombiano un rinnovo di contratto considerando il serio infortunio di Mattia De Sciglio (operato al legamento crociato anteriore del ginocchio destro) che lascerà sulle corsie un vuoto per diversi mesi.

Che la futura Juventus di Allegri giocherà a tre o a quattro, la società si è già mossa per sondare nomi sul mercato: oltre al ritorno di Andrea Cambiaso dal Bologna, il club si sta guardando intorno per individuare giocatori capaci di giocare sia da terzini che da esterni a tutta fascia.

I sondaggi, però, finora non hanno illuminato il cuore di Madama: come riporta la rosea, il lavoro per Karsdorp e Fresneda (18enne del Real Valladolid) non si è concretizzato e gli osservati speciali, adesso, sarebbero Marzaoui e Carlos Augusto, uno per corsia.

Intanto, però, riprende quota l'ipotesi interna Cuadrado: un giocatore che tecnicamente non si discute e che fisicamente appare integro - 45 le presenze stagionali, 2 goal e 4 assist - nonostante i 35 anni che compirà il 26 maggio. Nella stagione attuale, Cuadrado è stato fermo per infortunio soltanto nel mese di gennaio, bloccato da problemi al ginocchio e poi da un affaticamento.

Il contratto del giocatore scade il 30 giugno 2023, ma il calciatore accetterebbe anche un rinnovo al ribasso (5 milioni netti all'anno la cifra attuale). E soprattutto non obbligherebbe la società a cercare un altro nome sul mercato. In casa Juve considerazioni in corso.