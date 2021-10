Cuadrado, piccola gaffe: pubblicato il programma del giorno della Juventus

Cuadrado ha pubblicato una foto che lo ritrae assieme a McKennie: alle spalle dello statunitense è presente il programma del giorno in casa Juventus.

Il lunedì è da sempre un giorno nefasto per i lavoratori, chiamati a tornare alle fatiche dopo un weekend di riposo: una sensazione fastidiosa che, almeno stavolta, non riguarda i giocatori della Juventus, tutto sommato soddisfatti per aver strappato un punto all'Inter proprio sul gong.

Tante facce sorridenti nello spogliatoio bianconero, comprese quelle di Weston McKennie e Juan Cuadrado: il colombiano ha pubblicato una Instagram Story con la foto che lo ritrae assieme al compagno, preso in giro per l'abbigliamento alquanto vistoso.

"Parlami del nuovo dipendente di McDonald's".

Ma i più attenti avranno sicuramente notato un particolare: alle spalle del centrocampista statunitense è visibile la tabella col programma di lavoro stilato da Massimiliano Allegri e il suo staff, relativo alla giornata odierna appunto.

Una piccola gaffe 'mascherata' dal ruolino positivo dei bianconeri, giunti al nono risultato utile consecutivo tra campionato e Champions League dopo un avvio da incubo.