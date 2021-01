Colpo in attacco per il Crotone: ufficiale l'arrivo di Di Carmine

Samuel Di Carmine è un nuovo giocatore del Crotone. L’attaccante arriva dal Verona con la formula del prestito fino a fine stagione.

Il Crotone rafforza il reparto avanzato a disposizione di Giovanni Stroppa con un nuovo innesto. E’ infatti ufficiale l’arrivo dal Verona di Samuel Di Carmine.

A comunicare il buon esito della trattativa e le modalità secondo le quali la stessa è stata chiusa, è stato lo stesso club pitagorico attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Samuel Di Carmine, nel corso di questa stagione ha sin qui totalizzato 11 presenze con la maglia del Verona in Serie A, alle quali va aggiunta un’altra in Coppa Italia, senza trovare la via della rete.