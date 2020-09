Colpo a centrocampo per il Crotone: ufficiale l'arrivo di Cigarini

Luca Cigarini è un nuovo giocatore del Crotone. Si lega al suo nuovo club firmando un contratto fino al 30 giugno 2022.

Chiusa dopo tre stagioni la sua avventura al , Luca Cigarini riparte ancora dalla . Il centrocampista, che era svincolato, ha sottoscritto un contratto che lo lega al .

A confermarlo è stato il club ‘Pitagorico’ attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Cigarini. Il neo centrocampista pitagorico ha firmato un contratto biennale con il Crotone, alla presenza del presidente Gianni Vrenna, con naturale scadenza al 30 giugno 2022”. Altre squadre

Cigarini, 34 anni, si appresta a vestire l’ottava maglia della sua lunga carriera. In passato ha giocato con Sambenedettese, , , , , e Cagliari ed ha anche rappresentato l’ con le Nazionali U18, U19, U20, U21 ed Olimpica.

Il Crotone in queste ore è molto attivo sul mercato, visto che è vicino a chiudere altri due colpi. Per la difesa è in arrivo Andrea Rispoli dal , mentre per la mediana è dato ad un passo Luis Rojas dell’Universidad de Chile.