Borja Mayoral decisivo: doppietta e rigore procurato senza Dzeko

Prima doppietta in Serie A per l'attaccante iberico che trascina la Roma al successo contro il Crotone.

Una doppietta e un rigore procurato. Borja Mayoral si prende la in assenza di Edin Dzeko. I giallorossi si confermano implacabili con le piccole.

L'attaccante spagnolo non si lascia sfuggire l'occasione datagli da Paulo Fonseca e non potrebbe essere diversamente per un giocatore prodotto della cantera del .

Se segni al Bernabeu (e fai 148 goal nelle giovanili del Real più di un certo Raul) puoi segnare in tutti gli stadi e Borja Mayoral, dopo due parentesi in chiaro scuro tra e , ha la sua grande occasione con la Roma.

Prima della gara contro il , però, Mayoral aveva segnato solo in casa, all'Olimpico: una rete al nel successo per 3-0 dei giallorossi. Tre goal, tutti in casa, anche in con Cluj e . Dunque 1 rete in 203 minuti in campionato (9 presenze) e 3 reti in 433 minuti (6 presenze) in Europa.

Contro il Crotone, Borja Mayoral dà saggio delle sue capacità: senso del goal spiccato nella prima rete su assist di Mkhitaryan, grande tecnica nella seconda marcatura: un destro potente sotto il sette, imparabile per il portiere. In fiducia, lo spagnolo si guadagna pure un rigore. La sua eccellente prestazione lo rilancia dopo un inizio di stagione in cui le sue prestazioni avevano destato qualche perplessità.

“Questa è la prima doppietta in campionato, ne avevo fatta già un’altra in Europa League. Sono molto contento per i due goal, ma anche per la vittoria della squadra che non era facile su questo campo”, afferma Mayoral a Sky Sport. Poi aggiunge: “Io lavoro sempre in ogni allenamento, ogni partita che posso giocare. Poi l’allenatore decide, ma sono pronto sempre per giocare e per aiutare la squadra”.

Per Fonseca una buona notizia in più in questa stagione: quando manca il suo bomber Dzeko c'è Mayoral che risolve problemi...e partite.