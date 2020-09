Crotone, rinforzo in attacco: ufficiale l'arrivo di Rivière

Il Crotone ha ufficializzato l'arrivo di Emmanuel Rivière, l'attaccante era svincolato e ha firmato per due anni.

Rinforzo d'esperienza in attacco per il neo-promosso di Stroppa che si è assicurato Emmanuel Rivière, attaccante classe 1990 nell'ultima stagione già in Calabria ma con la maglia del .

Ad annunciare la firma di Riviére è stato lo stesso Crotone, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

"Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emmanuel Rivière".

Nella scorsa stagione, come detto, Riviére ha vestito la maglia del Cosenza realizzando 13 goal in Serie B ma può vantare una lunga esperienza internazionale tra , e dove ha giocato pure per e .

Rivière ha firmato col Crotone un contratto biennale che scadrà il 30 giugno 2022 e molto probabilmente farà coppia con Simy.