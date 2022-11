Crollo Everton: Iwobi regala la maglia ai tifosi che gliela restituiscono

Dopo il tonfo in casa del Bournemouth, il centrocampista nigeriano ha regalato la maglia ai tifosi che però l'hanno subito rispedita al mittente.

Pomeriggio decisamente da dimenticare, in Premier League, per l'Everton. I 'Toffees' sono crollati inesorabilmente sul campo del Bournemouth, incassando una pesantissima sconfitta.

Le reti di Tavernier, Moore e Anthony hanno confezionato il 3-0 finale in favore dei 'Cherries', capaci di chiudere l'anno solare nel migliore dei modi davanti al pubblico del Vitality Stadium.

Umori diametralmente opposti, invece, in casa Everton. La formazione guidata da Frank Lampard ha incassato la seconda sconfitta consecutiva in campionato, nonché la terza se si conta anche il ko in Carabao Cup di quattro giorni fa sempre in casa del Bournemouth.

L'ennesimo tonfo di una stagione complicatissima che ha accentuato il malcontento dei tifosi: dopo il triplice fischio finale, Iwobi si è avvicinato al settore ospiti per regalare la maglia ai propri sostenitori, accorsi numerosi allo stadio.

Il dono da parte del centrocampista nigeriano, però, è stato evidentemente poco apprezzato, al punto che la maglia è stata subito rispedita al mittente e scagliata dagli spalti verso il terreno di gioco. Non il modo migliore per chiudere il 2022.