Croazia-Francia dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Croazia riceve la Francia nella seconda giornata di Nations League: dove seguire il match in tv e streaming, e le probabili formazioni.

CROAZIA-FRANCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Croazia-Francia

Croazia-Francia Data: 06-06-2022

06-06-2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Mediaset (Canale 20) , Sky Sport Uno (201 del satellite)

(Canale 20) (201 del satellite) Streaming: Mediaset Infinity, Sky Go, NOW

Croazia e Francia si sfidano nella seconda giornata della Lega A di Nations League dopo aver perso in casa le rispettive gare d'esordio: i croati sono stati travolti dall'Austria, mentre i francesi si sono inchinati alla Danimarca di un super Cornelius.

Si tratta della sfida remake dell'ultima finale dei Mondiali, disputati in Russia nell'estate del 2018: in quell'occasione a prevalere fu la Francia per 4-2.

La Croazia ospita dunque i campioni del Mondo in carica, nonché detentori del titolo della prima Nations League, vinta in quel di San Siro contro la Spagna.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Croazia-Francia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CROAZIA-FRANCIA

Croazia-Francia verrà disputata lunedì 6 giugno 2022 allo Stadio 'Poljud' di Spalato. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.45.

DOVE VEDERE CROAZIA-FRANCIA IN TV

La sfida tra Croazia e Francia verrà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset sul Canale 20.

Anche Sky trasmetterà la sfida sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite).

CROAZIA-FRANCIA IN DIRETTA STREAMING

Mediaset consentirà di seguire il match in diretta streaming gratuito attraverso il servizio di Mediaset Infinity: basterà collegarsi al portale ufficiale o scaricare l'app compatibile per smartphone e tablet.

Per quanto riguarda Sky, invece, ci si potrà appoggiare al servizio Sky Go: anche in questo caso sarà necessario scaricare l'app dedicata o collegarsi al sito ufficiale.

Una terza opzione è rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Una volta acquistato il ticket 'Sport' si potrà scegliere la diretta del match dal palinsesto.

Il racconto di Croazia-Francia sarà disponibile anche su GOAL attraverso la consueta diretta scritta della partita.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA-FRANCIA

CROAZIA (4-2-3-1): Ivusic; Juranovic, Caleta-Car, Pongracic, Sosa; Brozovic, Kovacic; Pasalic, Modric, Brekalo; Kramaric. Ct. Dalic

FRANCIA (3-4-2-1): Lloris; Pavard, Saliba, L. Hernandez; Coman, Kanté, Tchouameni, T. Hernandez; Griezmann, Nkunku; Benzema. Ct. Deschamps