Cristo saluta di nuovo l'Udinese: ufficiale il prestito al Deportivo Mirandes

Chiuso nell’Udinese di Luca Gotti, Cristo González riparte dalla Spagna. E’ ufficiale il trasferimento in prestito al Deportivo Mirandes.

Si chiude senza presenze in campionato le seconda stagione italiana di Cristo González. L’attaccante iberico, che nella scorsa stagione ha militato in prestito nell’ , ha lasciato l’ per far ritorno in .

Cristo si è infatti trasferito, ancora con la formula del prestito, al Deportivo Mirandes, società che milita nella Segunda Division spagnola.

A comunicarlo è stata l’Udinese attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

Cristo Gonzalez in prestito al Deportivo Mirandes



L'attaccante spagnolo ceduto a titolo temporaneo fino al 30/6/2021

📄Il comunicato 👉 https://t.co/Ye2kHcouk9 pic.twitter.com/dI5htNLQjw — Udinese Calcio (@Udinese_1896) December 10, 2020

Cristo, che è cresciuto nel Tenerife, ha militato per due stagioni nel Castilla ed ha anche avuto modo di disputare quattro partite con la maglia del (una di e tre di Coppa del Re).

Nel corso di questa stagione ha giocato 13’ in Coppa contro il Vicenza, oltre a due partite con la Primavera dei friulani.