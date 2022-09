La madre di Cristiano Ronaldo promette: "Se non tornerà lui, allo Sporting ci andrà suo figlio"

Un futuro a LIsbona per la famiglia Ronaldo, Cristiano jr o CR7: "E' una promessa. Se non quest'anno, sarà il prossimo".

Non è certo un periodo positivo per Cristiano Ronaldo. Dall'avvio della stagione, infatti, il lusitano ha perso la titolarità con il Manchester United, faticando anche con la maglia del Portogallo. Dieci partite, una sola rete su rigore allo Sheriff in Conference.

Per questo motivo si moltiplicano da tempo le voci su un possibile addio a inizio 2023, o al massimo in estate. Le stesse di qualche settimana fa, culminate però nella permanenza al Manchester United. Tra le più insistenti quelle relative ad un ritorno a casa, allo Sporting Lisbona

A parlare di questa possibilità è stata la madre Dolores Aveiro, pronta ad evidenziare come la sua famiglia tornerà allo Sporting Lisbona prima o poi. Se non sarà Cristiano Ronaldo, accadrà con il nipote Cristianinho, attualmente nelle giovanili del Manchester United

"Se Cristiano Ronaldo non viene allo Sporting, verrà suo figlio, Cristianinho. È una promessa" ha rivelato la Aveiro durante un evento in Portogallo, come evidenzia Record. "Se non è quest’anno, sarà il prossimo. Cristiano? Ha la volontà e giocherà fino ai 40 anni".

Ci vorrà sicuramente del tempo per vedere Cristiano Ronaldo junior nel grande calcio, considerati i 12 anni del bambino, passato anche dalla Juventus. Lo Sporting Lisbona accoglierebbe il figlio di CR7 a braccia aperte, ma molto dipenderà anche dal futuro professionale del padre.

Cristiano Ronaldo manca da Lisbona oramai dal 2003, quando ha firmato per il Manchester United. Un suo ritorno trent'anni dopo sarebbe sicuramente epocale, un trasferimento per giocare la Champions - in caso di qualificazione - dopo l'anno di Conference League. Storico, a chiudere un cerchio perfetto.