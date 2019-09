Cristiano Ronaldo rivela: "Sono stato a un passo dall'Arsenal"

Nella lunghissima intervista rilasciata a 'ITV', Cristiano Ronaldo ha svelato un clamoroso retroscena di calciomercato precedente al suo trasferimento al .

Nell'estate del 2003 infatti anche altre società (compresa l' ) lo avevano cercato con insistenza e in particolare l' di Arsene Wenger.

L'intervistatore Piers Morgan, grande tifoso dell'Arsenal, a quel punto ha consegnato a Ronaldo una maglia dell'Arsenal col numero 7 e il portoghese gli ha chiesto scusa per aver scelto il Manchester United.

"Perdonatemi. Voglio scusarmi per non essermi unito all'Arsenal. Non è successo ma apprezzo l'Arsenal e quello che Wenger ha fatto per me ma nel calcio non sai mai dove giocherai, la vita è così".