Ronaldo e Sancho stendono il Villarreal: Manchester United agli ottavi

Il dopo Ole Gunnar Solskjaer in casa Manchester United si apre col sorriso, seppur momentaneo e in attesa del nuovo tecnico che guiderà la prima squadra: i giocatori, allenati al Madrigal da Michael Carrick, battono il Villarreal e accedono agli ottavi di finale di Champions League con una gara d'anticipo.

Lo fanno al termine di una sfida che non ha riservato grandi emozioni, se non nel finale: lo fanno al solito modo, grazie a un Cristiano Ronaldo infinito, che segna pur senza una grande prestazione alle spalle.

C'è un dato che colpisce, ancora una volta: dall'inizio della competizione ha sempre segnato, con la maglia dei Red Devils, raggiungendo quota 6 goal in 5 gare. Una macchina, nel più classico dei modi.

Bisogna attendere il 78', però, per vederlo in azione concretamente: Rulli sbaglia il rinvio, Capoue si addormenta sulla pressione di Fred e CR7, con una facilità disarmante, raccoglie un pallone al limite e senza neanche alzare la testa fa partire un pallonetto che si insacca in fondo alla rete per lo 0-1.

Una conclusione che sembra semplice, ma che in realtà cela un senso del goal senza pari: con la rete messa a segno al Madrigal Ronaldo sale al terzo posto nella classifica marcatori, a -3 da Lewandowski e a -1 da Haller.

Nei minuti finali c'è gioia anche per Jadon Sancho, ancora a secco in stagione: il suo è proprio un caso. Costato tanto ai Red Devils non è mai riuscito a incidere, almeno fino al 90' del match contro il Villarreal quando raccoglie in area un pallone servito da Bruno Fernandes spedendolo in rete, alle spalle di Rulli per lo 0-2.

Vittoria importantissima per il Manchester United di Carrick che balza a quota 10 e in vetta alla classifica del Gruppo F di Champions League staccando il pass per gli ottavi: nel segno di Cristiano Ronaldo, come sempre.