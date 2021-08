Cristiano Ronaldo rompe il silenzio: "Chiacchiere irrispettose"

Le voci sul suo futuro: lo hanno dato un po' ovunque, in giro per l'Europa. Al PSG, poi al Manchester City, quindi al Real Madrid, con la secca smentita di Carlo Ancelotti. Cristiano Ronaldo ha deciso quindi di rompere il silenzio e parlare.

Attraverso il suo profilo Instagra, il portoghese della Juventus ha pubblicato un lungo messaggio in riferimento ai tifosi Blancos e alle "chiacchiere" spese nelle ultime ore.

"Chi mi conosce sa quanto sono concentrato sul mio lavoro. Meno chiacchiere e più azione, questo è stato il mio motto guida sin dall'inizio della mia carriera. Tuttavia, alla luce di tutto ciò che è stato detto e scritto di recente, devo esporre la mia posizione. Più che la mancanza di rispetto per me come uomo e come giocatore, il modo frivolo con cui il mio futuro è coperto dai media è irrispettoso per tutti i club coinvolti in queste voci, così come per i loro giocatori e il loro staff.

La mia storia al Real Madrid è stata scritta. È stata registrata. In parole e numeri, in trofei e titoli, nei record e nei titoli. È nel Museo dello Stadio Bernabeu ed è anche nella mente di ogni tifoso del club. E al di là di ciò che ho ottenuto, ricordo che in quei nove anni ho avuto un rapporto di profondo affetto e rispetto per la tifoseria Merengues. Un affetto e un rispetto che conservo ancora oggi e che custodirò sempre.

So che i veri tifosi del Real Madrid continueranno ad avermi nel cuore e io li avrò nel mio. Oltre a questo episodio più recente in Spagna, ci sono state frequenti notizie e storie che mi associavano a un certo numero di club in molti campionati diversi, senza che nessuno si fosse mai preoccupato di cercare di scoprire la verità. Sto rompendo il mio silenzio ora per dire che non posso permettere alle persone di continuare a giocare con il mio nome. Rimango concentrato sulla mia carriera e sul mio lavoro, impegnato e preparato per tutte le sfide che devo affrontare. Tutto il resto? Tutto il resto sono solo chiacchere".