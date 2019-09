Cristiano Ronaldo scavalca Robbie Keane: record di goal nelle qualificazioni agli Europei

Il poker realizzato in Lituania-Portogallo permette a Cristiano Ronaldo di superare Robbie Keane. I goal nelle qualificazioni sono 25.

Un'altra serata da incorniciare. Un altro record per Cristiano Ronaldo che, durante Lituania-, ha raggiunto e superato Robbie Keane al primo posto della classifica dei migliori marcatori nelle qualificazioni agli Europei.

Cristiano Ronaldo ha realizzato la prima rete dopo pochi minuti su calcio di rigore, concesso per un netto fallo di mano e trasformato con la tradizionale freddezza dal portoghese. L'attaccante della per il resto del primo tempo non ha incantato, frenato forse anche dal campo sintetico.

Immenso CR7😱

Poker in Lituania-Portogallo ⚽️⚽️⚽️⚽️



E' il miglior bomber di sempre nelle qualificazioni europee con 25 goal 🇵🇹🔝 pic.twitter.com/bSD3P7L4ul — Goal (@GoalItalia) September 10, 2019

Nella ripresa però, in pochi minuti, Ronaldo ha provocato un goffo intervento del portiere lituano con un tiro a dire il vero non proprio irresistibile e dopo ha realizzato altri due goal che gli permetteno di scavalcare Robbie Keane portandosi a 25 reti nelle qualificazioni agli Europei contro i 23 dell'irlandese.

I goal segnati in totale col Portogallo da Cristiano Ronaldo invece sono addirittura 93 in 160 presenze. Numeri da bomber. Anzi, numeri da fuoriclasse assoluto proprio come lui.

A dieci minuti dalla fine il CT Santos ha quindi deciso che poteva bastare così concedendo a Cristiano Ronaldo la meritatissima standing-ovation. La Juventus guarda e gongola: CR7 è caldissimo.