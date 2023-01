Cristiano Ronaldo, quando gioca con l'Al-Nassr? Orari e calendario

Le date e gli orari dei primi impegni del campione portoghese in Arabia Saudita: possibile esordio già a partite dal 5 gennaio.

Il passaggio di Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr è destinato ad accendere i riflettori sul campionato dell'Arabia Saudita.

I tifosi del cinque volte Pallone d'Oro terranno dunque sott'occhio l'andamento del proprio beniamino nella nuova avventura saudita.

C'è grande attesa per la prima di Ronaldo con la nuova maglia e potrebbe non essere necessario aspettare troppo tempo prima di vederlo in azione con l'Al-Nassr.

QUANDO GIOCA L'AL-NASSR

Il club allenato da Rudi Garcia è in questo momento in testa al campionato saudita con 26 punti, uno in più dell'Al-Shabab.

L'innesto di Ronaldo tra le fila della squadra potrebbe aiutare il club a riportare il titolo a casa dopo tre stagioni a secco.

Il primo impegno del 2023 dell'Al-Nassr sarà giovedì 5 gennaio alle ore 16 (italiane) in casa contro l'Al-Taee. E proprio in questa occasione CR7 potrebbe fare il suo esordio nel campionato saudita.

GLI IMPEGNI DELL'AL-NASSR

Nei primi due mesi del 2023 il club saudita affronterà 6 partite di campionato, tra le quali spicca lo scontro diretto con l'Al-Shabab in programma sabato 14 gennaio alle 14:30.

In seguito, gli incontri con Al-Ettifaq, Al Fateh, Al Wahda, Al-Taawon e Dhamk in programma tra il 21 gennaio e il 27 febbraio.

SUPERCOPPA D'ARABIA

Oltre al campionato, l'Al-Nassr a fine gennaio sarà impegnata nelle semifinali della Supercoppa d'Arabia. Il 25 gennaio alle 19 andrà in scena la sfida all'Al-Ittihad. Vincendo, la squadra di Ronaldo giocherebbe la finale quattro giorni più tardi contro la vincente tra Al Feiha e Al Hilal.

Ad un mese esatto dall'ufficializzazione del suo passaggio all'Al-Nassr dunque, Cristiano Ronaldo potrebbe vincere il suo primo trofeo saudita.