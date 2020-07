Cristiano Ronaldo punta alla Scarpa d'Oro: 6 goal per raggiungere Lewandowski

Il fuoriclasse portoghese è a 28 goal: per agguantare il premio deve raggiungere il polacco del Bayern, che è a 34. In corsa anche Immobile.

Forse non sarà più un testa a testa scudetto, anche se mai dire mai, con lo scontro diretto ancora da giocare. Di certo, però, Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo correranno insieme per l’obiettivo classifica cannonieri. E, parallelamente, per la Scarpa d’Oro.

Con i 24 goal segnati nelle ultime 19 partite, il fuoriclasse portoghese della è arrivato a quota 28 in stagione in , soltanto uno in meno dall’attaccante della . Totale: 56 punti per la classifica generale della Scarpa d’Oro. Immobile è invece a 58.

In testa al momento c’è Robert Lewandowski, che ha concluso il suo anno di con il raggiungendo quota 34 goal, equivalenti a 68 punti. Il polacco non aveva mai segnato così tanto in carriera. E, oltre al quinto Torkanone, punta anche a un altro riconoscimento individuale.nella sua miglior stagione di sempre.

Altre squadre

Gli altri concorrenti sembrano già fuori gioco: oltre a Werner e Haaland, che hanno già concluso la stagione, il più vicino è Vardy, con 23 goal e 46 punti, 10 in meno di CR7. Leo Messi è invece fermo a 44 con sole due partite ancora da giocare.

Immobile è ancora in corsa, ma da dietro arriva il ciclone Ronaldo. Gli servono ancora 6 goal nelle prossime e ultime 6 partite di A per agganciare Lewandowski e vincere il premio in condivisione, per la quinta volta dopo i successi del 2008, 2011, 2014 e 2015. Il record è di Messi, a 6.

L’ultimo giocatore di Serie A ad aver vinto la Scarpa d’Oro è Francesco Totti, nel 2007. L’anno prima aveva trionfato invece Luca Toni. Nessun altro italiano o giocatore di Serie A è mai riuscito a vincere.