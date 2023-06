Cristiano Ronaldo sfiderà l'Inter con l'Al-Nassr: amichevole in Giappone il 27 luglio

Doppio appuntamento per l'Inter nel Japan Tour estivo: amichevoli contro l'Al-Nassr di Ronaldo e il PSG.

Inizia a prendere forma il calendario estivo dell'Inter, con le varie amichevoli propedeutiche all'inizio vero e proprio della stagione 2023/24: i nerazzurri saranno protagonisti in Giappone nel Japan Tour, tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto.

Già comunicati gli impegni in questione per Lautaro e compagni: partenza il 27 luglio con l'amichevole contro l'Al-Nassr, squadra di Cristiano Ronaldo che ha chiuso la Saudi Pro League al secondo posto, alle spalle dell'Al-Ittihad.

Un nuovo incrocio col fuoriclasse portoghese, dopo quelli andati in scena in Serie A e in Coppa Italia nei big match disputati contro la Juventus. Appuntamento allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka.

Il 1° agosto sarà invece la volta della sfida col PSG, in programma al National Stadium della capitale giapponese: il pensiero, in questo caso, va subito a Milan Skriniar, prossimo all'addio all'Inter per vestire la maglia del club parigino.

PSG che il 25 luglio affronterà l'Al-Nassr per poi, tre giorni più tardi, dedicarsi alla partita col Cerezo Osaka.