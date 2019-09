Cristiano Ronaldo a sorpresa: "Essere me è noioso, voglio un po' di privacy"

Non è tutto oro quello che luccica nella vita di Cristiano Ronaldo. Il campione della , intervistato da 'ITV', ammette infatti di soffrire l'assalto dei fans e la grande attenzione dei media nei suoi confronti.

Cristiano Ronaldo ad esempio racconta di non poter più da tempo andare al parco con i propri figli e la compagna Georgina.

Il portoghese non nasconde anche i lati positivi della popolarità.

It's not always about being number one, sometimes two is just as important... 🚙🚙 #RonaldoMeetsPiers @piersmorgan @Cristiano pic.twitter.com/gr4ixtCc97