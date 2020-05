Cristiano Ronaldo è ottimista: "Vedrete, si tornerà in campo"

Il portoghese è rientrato lunedì da Madeira, ora trascorrerà 14 giorni in isolamento a casa con la famiglia ad allenarsi in solitaria.

Bonucci, Chiellini e altri nove alla Continassa. Tutto il resto della rosa, in giro per il mondo o a casa in isolamento. La è 'spezzata', in attesa di ritrovarsi. E ritrovare Cristiano Ronaldo.

CR7 sembra essere tra i più ottimisti riguardo il ritorno in campo, tema al centro delle discussioni negli ultimi giorni. Tanto che, secondo 'Repubblica', avrebbe rivelato ad amici di sentirsi fiducioso.

"Vedrete, si tornerà in campo".

Il fuoriclasse portoghese è rientrato lunedì da Madeira, dove ha trascorso gli ultimi due mesi insieme alla famiglia nella sua casa sull'isola lusitana.

Tra due settimane potrà tornare ad allenarsi alla Continassa. In attesa del semaforo verde per la ripartenza totale. Intanto si allena nella sua villa Torinese.